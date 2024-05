Kreon Financial Services: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kreon Financial Services äußerte sich am 29.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 INR. Im Vorjahresviertel hatte Kreon Financial Services 1,19 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kreon Financial Services in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 87,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 49,1 Millionen INR im Vergleich zu 26,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,340 INR gegenüber 4,22 INR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 71,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 163,73 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 95,23 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at