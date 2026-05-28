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28.05.2026 06:31:29
Kretto Syscon stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kretto Syscon hat am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kretto Syscon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 56,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,0 Millionen INR im Vergleich zu 22,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,030 INR. Im Vorjahr waren 0,060 INR je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 46,29 Prozent auf 58,99 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 109,84 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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