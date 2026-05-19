FUCHS Aktie

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WKN DE: A3E5D5 / ISIN: DE000A3E5D56

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19.05.2026 06:37:00

Kreuzkümmel: Gewürz bei Lidl und Fuchs offenbar teils stark mit Pestiziden belastet

Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat in der EU unerlaubte Pflanzenschutzmittel in Supermarkt-Produkten gefunden. Zwei Kreuzkümmelpulver sollen die geltenden Grenzwerte gerissen haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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