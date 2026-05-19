FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D5 / ISIN: DE000A3E5D56
|
19.05.2026 06:37:00
Kreuzkümmel: Gewürz bei Lidl und Fuchs offenbar teils stark mit Pestiziden belastet
Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat in der EU unerlaubte Pflanzenschutzmittel in Supermarkt-Produkten gefunden. Zwei Kreuzkümmelpulver sollen die geltenden Grenzwerte gerissen haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FUCHS SE
|
06:37
|Kreuzkümmel: Gewürz bei Lidl und Fuchs offenbar teils stark mit Pestiziden belastet (Spiegel Online)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: FUCHS SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.03.26
|Ausblick: FUCHS SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu FUCHS SE
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|FUCHS SE
|30,75
|0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNahost-Konflikt im Fokus: ATX fester -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich im Plus
Der heimische Markt zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex dringt weit in die Gewinnzone vor. Die Börsen in Asien verbuchten am zweiten Handelstag der Woche mehrheitlich Gewinne.