17.02.2026 06:31:28
Kridhan Infra: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Kridhan Infra lud am 14.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 INR erwirtschaftet worden.
