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01.06.2026 06:31:29
Kridhan Infra: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Kridhan Infra hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kridhan Infra ein EPS von 0,550 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 83,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,8 Millionen INR umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,220 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 7,63 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34,44 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 25,77 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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