Krieg in der Ukraine macht Europas Börsen zu schaffen

Frankfurt (Reuters) - Der Krieg in der Ukraine lässt die europäischen Aktienanleger nicht los: Die Ungewissheit über den Kriegsverlauf und die wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen gegen Russland belasteten die Kurse.

Vor allem die Rohstoffpreis-Rally im Energiesektor schürte Inflations- und Konjunktursorgen. "Sollte der Krieg Russlands gegen die Ukraine anhalten, so werden wir die Wachstumsprognosen deutlich nach unten korrigiert müssen", prognostizierte Chefvolkswirt Philippe Waechter vom Vermögensverwalter Ostrum. Der Dax verlor am Donnerstag ein Prozent auf 13.859 Punkte, der EuroStoxx50 gab 0,8 Prozent auf 3790 nach.

Im Blick behielten die Investoren vor allem den Ölpreis, der an der Marke von 120 Dollar je Barrel kratzt. Die Furcht vor einer Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs treibt die Preise. Das Nordseeöl Brent war mit 119,84 Dollar je Fass in der Spitze so teuer wie seit knapp zehn Jahren nicht mehr. Das US-Öl WTI kletterte um bis zu 5,4 Prozent auf 116,57 Dollar je Barrel und markierte damit den höchsten Stand seit fast 14 Jahren. "Der Ölpreis kann in dieser Krise zur Achillesferse der Wirtschaft werden. Die hohen Energiekosten schlagen unmittelbar auf die Gewinne durch", warnte Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

ALUMINIUM-PREIS KLETTERT AUF REKORDHOCH

Auch an den Metallbörsen stiegen die Preise wegen der Aussicht auf Rohstoff-Lieferengpässe weiter. Aluminium kostete mit 3691,50 Dollar je Tonne so viel wie noch nie. Nickel zog um 7,5 Prozent auf 27.815 Dollar je Tonne an und verbuchte damit den den höchsten Stand seit 2011. Kupfer verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 10.425 Dollar je Tonne. Sanktionen westlicher Nationen haben die drei größten Containerlinien der Welt dazu veranlasst, Frachtlieferungen von und nach Russland auszusetzen.

Bergab ging es dagegen für den Rubel. Er fiel auf ein neues Rekordtief, der Dollar wertete im Gegenzug um 11,6 Prozent auf 118,35 Rubel auf. Die Ratingagenturen Fitch und Moody's haben die Kreditwürdigkeit Russlands nach den westlichen Sanktionen auf "Ramsch"-Niveau herabgestuft. Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Krieges sind für viele Anleger in weite Ferne gerückt: Die russische Armee setzte ihren Beschuss ukrainischer Städte fort und rückt offenbar langsam auf die Hauptstadt Kiew vor. Mehrere Städte waren heftige umkämpft und werden von Russland bombardiert.

ENGIE GERATEN INS RUTSCHEN

Unter den Einzelwerten rückten europaweit erneut Unternehmen in den Fokus, denen die unsichere Zukunft ihrer Russland-Geschäfte zu schaffen machte. Drohende Belastungen aus dem finanziellen Engagement in Nord Stream 2 drückten die Aktien von Engie um mehr als drei Prozent ans Ende des Pariser Leitindex. Der Energiekonzern bezifferte sein ausstehendes Kreditrisiko im Zusammenhang mit dem vor dem Aus stehenden Ostseepipeline-Projekt auf bis zu 1,1 Milliarden Dollar. Die Aktien des finnischen Energiekonzerns Fortum rutschen in Helsinki zeitweise um vier Prozent ab. In den vergangenen fünf Handelstagen haben sie mehr als 17 Prozent verloren. Konzernchef Markus Rauramo sagte, alle neuen Investitionsprojekte in Russland seien bis auf weiteres gestoppt. Die Titel der Düsseldorfer Tochter Uniper fielen im MDax um bis zu 11,6 Prozent auf 22,01 Euro auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren.

Zu den wenigen Gewinnern im Dax zählten Merck mit einem Plus von 2,7 Prozent. Die starke Nachfrage nach seinen Produkten in der Corona-Pandemie hat dem Pharma- und Life-Science-Konzern 2021 ein Rekordwachstum beschert.