Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
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28.07.2026 08:36:46
Krieg in Nahost belastet Palfinger, Gewinn sank im Halbjahr trotzdem nur leicht
Der Konzerngewinn des Kranherstellers ging um vier Prozent auf 48 Millionen Euro zurück. Ein Effizienzprogramm soll 25 Millionen Euro an Kosten einsparenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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