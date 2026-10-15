TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
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15.10.2026 08:57:21
Krieg mit Iran lässt Gewinne von Ölkonzern TotalEnergies sprudeln
Bei Ölkonzernen klingeln aufgrund der anhaltenden geopolitischen Spannungen die Kassen. TotalEnergies erwartet im dritten Quartal 2026 einen massiven GewinnsprungWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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|29.09.26
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|15.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
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|06.10.26
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|29.09.26
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|RBC Capital Markets
|29.09.26
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|48 380,00
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|TOTAL S.A. (Spons. ADRS)
|56,00
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|TotalEnergies
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