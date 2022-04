Kriegsgräuel: Linke debattiert Energieembargo und Waffenlieferungen

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen der Kriegsgräuel in der Umgebung von Kiew überprüft die Linke ihre Haltung zu einem Energieembargo gegen Russland und zu Waffenlieferungen an die Ukraine. Über beide Fragen werde die Bundestagsfraktion am Dienstag diskutieren, sagte die Parteivorsitzende Susanne Hennig-Wellsow am Montag in Berlin. Mit Blick auf Bilder von getöteten Zivilisten in Butscha fügte sie hinzu: "Fakt ist, das kann man auch nicht weiter hinnehmen."

Die Bilder seien furchtbar. Die Verbrechen müssten aufgeklärt und Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden, sagte Hennig-Wellsow. Zugleich stelle sich die Frage, wie man Russland an den Verhandlungstisch zwingen könne, um den Krieg zu beenden.

Die Partei- und Fraktionsspitze der Linken hatte den Angriff Russlands auf die Ukraine bereits Ende Februar scharf verurteilt. Waffenlieferungen an Kiew oder ein Embargo gegen russisches Gas, Öl und Kohle sah die Partei jedoch skeptisch.

"Nach unserem Parteiprogramm und unseren Grundsätzen ist unsere Haltung klar", bekräftigte Hennig-Wellsow. "Aber auch das ist richtig, dass unsere Genossen landauf, landab, das heißt überall im Land darüber diskutieren: Ist es richtig Waffenlieferungen zu machen oder ein Energieembargo auf den Weg zu bringen? Mit Butscha erhöht sich natürlich auch die Intensität dieser Debatte."

Die Frage eines Stopps der Energielieferungen bezeichnete Hennig-Wellsow als sehr komplex, denn es sei unklar, welche Verwerfungen sie für Deutschland brächten. Auf Nachfrage sagte sie zu Waffenlieferungen: "Ich bin da unentschieden."

Nach dem Abzug der russischen Truppen aus dem Vorort von Kiew waren in Butscha Hunderte Leichen entdeckt worden. Die Ukraine macht für das Massaker russische Truppen verantwortlich, die die Kleinstadt bis vor kurzem besetzt hatten. Moskau bestreitet das./vsr/DP/jha