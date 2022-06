Kriegsparteien in Jemen verlängern Waffenstillstand

Riad (Reuters) - Die Kriegsparteien in Jemen haben sich auf eine Verlängerung der im April ausgehandelten Feuerpause geeinigt. Das Abkommen sollte für zwei Monate weitergeführt werden, teilte das Büro des UN-Gesandten für Jemen am Donnerstag mit. Der Krieg im Jemen hält seit sieben Jahren an. Während der Kämpfe wurden Zehntausende Menschen getötet, die Wirtschaft des Jemen ist kollabiert und die Bevölkerung von knapp 30 Millionen Menschen wird von einer Hungerkatastrophe bedroht.

Der Konflikt gilt als Stellvertreterkrieg zwischen den beiden Erzrivalen Saudi-Arabien und Iran. Während der Iran die schiitischen Huthi-Rebellen unterstützt, führt Saudi-Arabien eine Gruppe sunnitisch geprägter Golf-Staaten im Kampf gegen diese Aufständischen an.