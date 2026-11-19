SIMFEROPOL (dpa-AFX) - Aufgrund eines neuen ukrainischen Angriffs ist der Zugverkehr über die Krim-Brücke nach Angaben der russischen Besatzungsbehörden "vorerst" eingestellt worden. "Der entstandene Schaden wird derzeit ermittelt", teilte der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef, Sergej Aksjonow, bei Telegram mit. Weitere Informationen würden bekanntgegeben, sobald sie vorlägen.

Erst in der Nacht zum Dienstag hatte ein massiver ukrainischer Angriff mit Marschflugkörpern den Stahlbogen des Straßenteils der etwa 19 Kilometer langen Brücke zerstört. Das Bauwerk wurde nach der völkerrechtswidrigen Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel von 2014 als Verbindung zum russischen Festland errichtet. Die Brücke gilt als Prestigeprojekt des russischen Präsidenten Wladimir Putin . Ursprünglich als kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke gebaut, diente sie seit Kriegsbeginn auch zur Versorgung der russischen Truppen im besetzten Teil der Südukraine.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 mit westlicher Hilfe gegen eine großangelegte russische Invasion./ast/DP/zb