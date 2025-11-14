Kringle Pharma,Inc Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kringle Pharma,Inc Registered präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 25,57 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -35,000 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,5 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 18,3 Millionen JPY.

Kringle Pharma,Inc Registered vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 133,920 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -118,210 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 72,22 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 80,04 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

