Kringle Pharma,Inc Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kringle Pharma,Inc Registered lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Kringle Pharma,Inc Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 20,88 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -25,640 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kringle Pharma,Inc Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 549,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 119,0 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 18,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 105,320 JPY. Im Vorjahr hatten -133,920 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 513,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 442,92 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 72,22 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at