Kringle Pharma,Inc Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kringle Pharma,Inc Registered hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 13,07 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -33,200 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1498,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 287,2 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at