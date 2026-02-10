|
Kringle Pharma,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Kringle Pharma,Inc Registered hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 28,20 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -31,230 JPY je Aktie erzielt worden.
Kringle Pharma,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,6 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
