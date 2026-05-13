Kringle Pharma,Inc Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kringle Pharma,Inc Registered präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 43,17 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -43,920 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,2 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 17,8 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at