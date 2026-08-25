Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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25.08.2026 13:09:55
Krise bei VW: Wie kam der Autobauer da rein? Und wie will man wieder raus?
VW-Chef Oliver Blume tingelt diese Woche von VW-Werk zu VW-Werk. Die Sorgen um Jobs und Standorte kann er den Beschäftigten nicht nehmen. Ganz im GegenteilWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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08:14
|VW-Aufsichtsrat Olaf Lies: »Massenhafte Entlassungen können nicht die Lösung sein« (Spiegel Online)
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26.08.26
|VW-Aktie gibt nach: Blume in Emden und Zwickau - Sorge um Werksstandorte (dpa-AFX)
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26.08.26
|Volkswagen: In Zwickau wächst die Angst vor der Werksschließung (Spiegel Online)
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26.08.26
|ROUNDUP/VW-Chef: Kosten zu hoch - Einschnitte im Management (dpa-AFX)
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26.08.26
|VW-Betriebsversammlung: Keine Klarheit für Zwickau (dpa-AFX)
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26.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
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26.08.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
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26.08.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
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|UBS AG
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|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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