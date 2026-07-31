31.07.2026 14:51:38

Krise in Ceuta: Briten bieten Unterstützung an

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Regierung hat Spanien wegen der Krise in der Exklave Ceuta Unterstützung angeboten.

"Natürlich ist das in erster Linie eine Angelegenheit der spanischen Regierung, aber die Situation gibt Anlass zur Sorge", sagte Premierminister Andy Burnham der Nachrichtenagentur PA zufolge. "Wir nehmen Kontakt mit der spanischen Regierung und den spanischen Behörden auf, um Unterstützung anzubieten, aber auch, um die Auswirkungen dieser Situation besser zu verstehen."

In der Exklave kamen dem Regionalpräsidenten zufolge jüngst rund 60.000 Migranten irregulär an. Mindestens 34 Migranten kamen beim Versuch, aus Marokko nach Ceuta zu gelangen, ums Leben. Das Gebiet in Nordafrika wird vom Mittelmeer und von Marokko eingeschlossen./mj/DP/jha

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