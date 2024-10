Kriselnder Boeing-Konzern bereitet milliardenschwere Kapitalerhöhung vor

In einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC vom Dienstag teilte der Airbus -Rivale mit, eventuell und schrittweise neue Aktien und/oder Schulden beziehungsweise vergleichbare Instrumente im Volumen von bis zu 25 Milliarden US-Dollar emittieren zu wollen. Zuletzt hatte es bereits Spekulationen über einen solchen Schritt gegeben. Die Boeing-Aktien fielen im vorbörslichen US-Handel am Dienstag um ein halbes Prozent.

Anfang Oktober hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, Boeing erwäge die Ausgabe neuer Aktien im Umfang von mindestens 10 Milliarden Dollar (9,2 Mrd Euro). Das frische Geld soll die Kasse des Herstellers auffüllen, die sich infolge der jahrelangen Dauerkrise mit Flugverboten und Produktionsbegrenzungen sowie dem jüngsten Streik von zigtausend Beschäftigten immer weiter leert.

Die Boeing-Aktie gewinnt an der NYSE vorbörslich dennoch 0,51 Prozent auf 149,50 US-Dollar.

ARLINGTON (dpa-AFX)