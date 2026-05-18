Krishna Institute of Medical Sciences: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Krishna Institute of Medical Sciences hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Krishna Institute of Medical Sciences ein EPS von 2,54 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,75 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 7,97 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 6,03 INR gegenüber 9,61 INR im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Krishna Institute of Medical Sciences im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 28,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,05 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 30,35 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at