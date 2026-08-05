Krishna Institute of Medical Sciences: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Krishna Institute of Medical Sciences präsentierte in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 1,04 INR. Im letzten Jahr hatte Krishna Institute of Medical Sciences einen Gewinn von 1,96 INR je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,33 Prozent auf 11,80 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,72 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at