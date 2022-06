Krishna Institute of Medical Sciences präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Krishna Institute of Medical Sciences hat am 01.06.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Krishna Institute of Medical Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,72 Milliarden INR im Vergleich zu 3,59 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,17 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 3,72 Milliarden INR geschätzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 42,00 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Krishna Institute of Medical Sciences 35,00 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Krishna Institute of Medical Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 16,51 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 13,30 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 24,12 Prozent gesteigert.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 43,81 INR und einem Umsatz von 16,55 Milliarden INR für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at