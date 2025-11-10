Krishna Institute of Medical Sciences: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Krishna Institute of Medical Sciences lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,67 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,68 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 9,61 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Krishna Institute of Medical Sciences 7,77 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at