Krishna Institute of Medical Sciences stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Krishna Institute of Medical Sciences hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,79 INR gegenüber 1,67 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,44 Milliarden INR – ein Plus von 39,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Krishna Institute of Medical Sciences 9,61 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at