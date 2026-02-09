|
Krishna Institute of Medical Sciences stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Krishna Institute of Medical Sciences hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,33 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,22 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Krishna Institute of Medical Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,98 Milliarden INR im Vergleich zu 7,72 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
