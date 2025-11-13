Krishna Ventures: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Krishna Ventures hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,26 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,250 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 65,60 Prozent zurück. Hier wurden 0,4 Millionen INR gegenüber 1,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at