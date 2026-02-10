Krishna Ventures informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Krishna Ventures äußerte sich am 07.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 INR, nach 0,060 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Krishna Ventures im vergangenen Quartal 1,9 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 86,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Krishna Ventures 13,6 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at