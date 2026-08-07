Krispy Kreme Aktie
WKN DE: A3CTLH / ISIN: US50101L1061
|
07.08.2026 14:36:00
Krispy Kreme Brings Back Pumpkin Spice, Launches Autumn Collection On August 11
(RTTNews) - Doughnut chain Krispy Kreme, Inc. (DNUT) announced on Friday that it will launch its Autumn Seasonal Collection on August 11, bringing back Pumpkin Spice and adding two new doughnuts and a new latte.
The limited-time lineup will be available at participating U.S. shops and for pickup and delivery via the company's app and website while supplies last.
The collection features four doughnuts- the returning Pumpkin Spice Cake Doughnut, a Biscoff Cookie Butter Doughnut, new Maple Cheesecake and new Cafe Mocha doughnut.
Krispy Kreme is also adding two seasonal beverages- the returning Pumpkin Spice Latte and a new Apple Crisp Latte.
The company said additional seasonal experiences will roll out later in August and throughout September.
Krispy Kreme did not disclose pricing for the new items.
In pre market activity on the Nasdaq, shares of Krispy Kreme were up 0.62 percent, changing hands at $3.2500, after closing Thursday's regular session 4.19 percent higher.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Krispy Kreme
|
05.08.26
|Ausblick: Krispy Kreme gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Krispy Kreme zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Krispy Kreme zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Krispy Kreme präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Krispy Kreme
Aktien in diesem Artikel
|Krispy Kreme
|2,87
|2,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.