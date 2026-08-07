Krispy Kreme Aktie

Krispy Kreme für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CTLH / ISIN: US50101L1061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.08.2026 14:36:00

Krispy Kreme Brings Back Pumpkin Spice, Launches Autumn Collection On August 11

(RTTNews) - Doughnut chain Krispy Kreme, Inc. (DNUT) announced on Friday that it will launch its Autumn Seasonal Collection on August 11, bringing back Pumpkin Spice and adding two new doughnuts and a new latte.

The limited-time lineup will be available at participating U.S. shops and for pickup and delivery via the company's app and website while supplies last.

The collection features four doughnuts- the returning Pumpkin Spice Cake Doughnut, a Biscoff Cookie Butter Doughnut, new Maple Cheesecake and new Cafe Mocha doughnut.

Krispy Kreme is also adding two seasonal beverages- the returning Pumpkin Spice Latte and a new Apple Crisp Latte.

The company said additional seasonal experiences will roll out later in August and throughout September.

Krispy Kreme did not disclose pricing for the new items.

In pre market activity on the Nasdaq, shares of Krispy Kreme were up 0.62 percent, changing hands at $3.2500, after closing Thursday's regular session 4.19 percent higher.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Krispy Kreme

mehr Nachrichten

Analysen zu Krispy Kreme

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Krispy Kreme 2,87 2,50% Krispy Kreme

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15:50 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen