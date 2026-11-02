Krispy Kreme Aktie

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WKN DE: A3CTLH / ISIN: US50101L1061

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02.11.2026 12:28:23

Krispy Kreme Offers Free Doughnuts On Election Day

(RTTNews) - Krispy Kreme, Inc. (DNUT), a doughnut and coffee chain, said Monday that it will offer a free Original Glazed doughnut to voters at participating U.S. shops on November 3, in celebration of Election Day.

Customers can receive one free doughnut by saying they voted or showing an "I Voted" sticker, with no purchase necessary. The offer is valid while supplies last, with a limit of one doughnut per guest.

On the Nasdaq, Krispy Kreme shares closed up 2.34% at $3.2750 on Friday.

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