Krispy Kreme Aktie

WKN DE: A3CTLH / ISIN: US50101L1061

10.11.2025 12:35:25

Krispy Kreme Offers FREE Original Glazed Dozen With Any Regular-priced Dozen On World Kindness Day

(RTTNews) - Krispy Kreme, Inc. (DNUT) announced Monday that it will be giving out FREE Original Glazed dozen with the purchase of any regular-priced dozen to share with others to celebrate World Kindness Day on Thursday, November 13.

Krispy Kreme Chief Brand and Product Officer Alison Holder said, "Doughnuts are a sweet way to be kind and show you care - a thoughtful treat straight from the heart ... and the box!

Under the offer, doughnuts can be purchased as a classic dozen or build their own dozen with nine new doughnuts now available every day from Krispy Kreme's refreshed doughnut menu that offers 16 full-sized doughnuts from 10, featuring trending flavors, fan favorites requested on social media, and returning popular doughnuts.

Krispy Kreme's World Kindness Day offer is available Thursday in-shop and via drive-thru at participating U.S. shops and for pickup or delivery via Krispy Kreme's website and app using code BOGOFREE, while supplies last. Limit two per guest.

Krispy Kreme operates in more than 40 countries, many of which will offer World Kindness Day gestures on Thursday.

