Krispy Kreme Aktie
WKN DE: A3CTLH / ISIN: US50101L1061
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26.05.2026 23:47:35
Krispy Kreme vs. Domino's Pizza: Which Consumer Goods Stock Is a Better Buy in 2026?
Investors choosing between sweet and savory must decide if a high-growth doughnut model or a stable pizza powerhouse offers better value. Deciding between Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) and Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ) requires a look at their different financial trajectories.Krispy Kreme uses an omnichannel strategy to distribute treats through shops and retail cabinets. Domino's relies on a massive logistics and delivery network to maintain its market lead. Both companies occupy unique niches within the quick-service restaurant world, but their balance sheets tell very different stories for the year ahead.Krispy Kreme generates revenue by selling fresh doughnuts through its owned shops, digital platforms, and Delivered Fresh Daily (DFD) cabinets located in grocery stores. The company operates in 40 countries and reported roughly 17,982 points of access as of early 2025. This business model relies on a hub-and-spoke system where large production facilities supply various retail locations. The company remains a popular name among food stocks because of its global reach. No single customer accounted for more than 10% of total revenue in recent years, reducing the risk of reliance on a single retail partner.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Krispy Kreme
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06.05.26
|Ausblick: Krispy Kreme zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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25.02.26
|Ausblick: Krispy Kreme präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Krispy Kreme
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