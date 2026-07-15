Krispy Kreme Aktie

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WKN DE: A3CTLH / ISIN: US50101L1061

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15.07.2026 23:36:01

Krispy Kreme vs. McDonald's: Which Restaurant Stock Is a Better Buy in 2026?

Choosing between growth potential and established stability is a classic investor dilemma. Today, we compare Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) and McDonald's (NYSE:MCD) to determine which food giant is the better buy.Krispy Kreme is working to transform from a traditional doughnut shop into a global sweet-treat brand with high accessibility. McDonald's remains the world's leading fast-food chain, leveraging immense scale to maintain its market share. Both companies are navigating shifting consumer habits and supply chain pressures in the current economic environment.Krispy Kreme operates a Hub and Spoke model, producing fresh doughnuts at larger shops and delivering them daily to thousands of grocery and retail locations. The company manages a critical distribution partnership with BakeMark USA, which handles supplies for most of North America. This strategy aims to maximize the brand's presence without the overhead of building full-service kitchens in every neighborhood.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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