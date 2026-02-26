Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
26.02.2026 15:31:00
Krispy Kreme’s sales fell again. Here’s why it was good for the stock this time.
Krispy Kreme's stock was soaring Thursday as fourth-quarter results provide signs that a turnaround may be starting to take hold.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
