Kristal Kola Ve Mesrubat Sanayii Ticaret AS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kristal Kola Ve Mesrubat Sanayii Ticaret AS lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,63 TRY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kristal Kola Ve Mesrubat Sanayii Ticaret AS noch ein Gewinn pro Aktie von 0,360 TRY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,26 Prozent auf 1,06 Milliarden TRY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 787,5 Millionen TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at