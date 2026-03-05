Homeland Aktie
WKN: 923715 / ISIN: US43739T1043
|
05.03.2026 19:59:20
Kristi Noem to be replaced as Department of Homeland Security secretary, Trump announces
Trump has nominated Oklahoma Senator Markwayne Mullin to serve as the next head of the Department of Homeland Security, replacing Noem.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
