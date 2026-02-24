Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
24.02.2026 22:35:13
Kristina Schake to Depart as Chief Communications Officer of The Walt Disney Company
BURBANK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--The Walt Disney Company (NYSE: DIS) today announced that Kristina Schake, Senior Executive Vice President and Chief Communications Officer, will depart the company after March 18, 2026, coinciding with the end of Bob Iger’s tenure as Chief Executive Officer. Schake, who joined Disney in 2022, has served as a member of the company’s senior management team and advisor to the CEO and Board of Directors, helping to advance Disney’s business and strategic objectivesWeiter zum vollständigen Artikel bei Businesswire
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
