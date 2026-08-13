Kriti Industries (India): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kriti Industries (India) äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,42 INR gegenüber 1,41 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,74 Prozent zurück. Hier wurden 1,73 Milliarden INR gegenüber 2,24 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at