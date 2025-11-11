Kriti Industries (India) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kriti Industries (India) veröffentlichte am 08.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Kriti Industries (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,84 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,720 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 26,95 Prozent auf 857,4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,17 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at