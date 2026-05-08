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08.05.2026 06:31:29
Kriti Industries (India): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Kriti Industries (India) ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kriti Industries (India) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,720 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 1,42 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,38 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,210 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,840 INR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Kriti Industries (India) im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 18,62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,87 Milliarden INR im Vergleich zu 7,22 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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