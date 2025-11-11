Kriti Nutrients präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kriti Nutrients hat am 08.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,78 INR gegenüber 1,91 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,74 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,13 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at