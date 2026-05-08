Kriti Nutrients stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kriti Nutrients ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kriti Nutrients die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,27 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,980 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,55 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,00 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 6,77 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kriti Nutrients 7,38 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Kriti Nutrients im vergangenen Geschäftsjahr 9,22 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kriti Nutrients 7,34 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at