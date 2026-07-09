CORONA Aktie
WKN: 903869 / ISIN: JP3305950002
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09.07.2026 11:30:03
Kritik an Gastro-Steuersenkung: Studie: Corona-Hilfen retteten 140.000 Unternehmen
Während der Coronapandemie sorgten sich viele Unternehmer um ihre Existenz. Öffentlich wurde dementsprechend viel darüber diskutiert, welche Unterstützungen den Betrieben wirksam helfen. Eine Studie stellt der ehemaligen Merkel-Regierung für ihre Maßnahmen nun ein positives Zeugnis aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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