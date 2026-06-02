KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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02.06.2026 11:15:00
Kritik an KI-Firmen: Strava lässt sich API-Zugang künftig bezahlen
Wer bei Strava künftig Daten über die API abrufen will, braucht ein kostenpflichtiges Abo. Der Fitnessdienst begründet das mit dem Vorgehen der KI-Branche.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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