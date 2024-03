Kritik und Lob für Bahn-Tarifkompromiss zur Arbeitszeit

Berlin (Reuters) - Der Kompromiss auf eine Senkung der Arbeitszeit auf bis zu 35 Stunden zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL stößt auf ein geteiltes Echo.

"Allgemein ist eine Senkung der Wochenarbeitszeit gesamtwirtschaftlich problematisch", sagte der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Moritz Schularick, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Es gebe dabei zwar Unterschiede zwischen den Berufen. Aber die demografische Entwicklung zeige, dass trotz Zuwanderung vor allem das Arbeitsangebot das Potenzialwachstum begrenzen werde. "Eine Reduzierung der Arbeitszeit anstelle eines stärkeren Wirtschaftswachstums, an dem die Arbeitnehmer über höhere Löhne beteiligt werden, reißt auch noch tiefere Löcher in die Steuer- und Rentenkassen", warnte Schularick.

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) sieht in der Vereinbarung hingegen einen möglichen Beitrag zu einer größeren Flexibilität bei der Arbeitszeit. "Flexibilität als Schlüssel für mehr Kapazität ist eine Alternative zur starren 35-Stundenwoche", hieß es. Der Tarifabschluss spiegele die Situation eines einzelnen Unternehmens wider. "Er wird aber keine Blaupause für die gesamte deutsche Wirtschaft sein können", so die BDA. "Zu unterschiedlich sind die Unternehmensstrukturen in anderen Branchen."

Auch für Ifo-Präsident Clemens Fuest ist das wichtigste Ergebnis der Einigung, dass die Arbeitszeit flexibel ist - die Beschäftigten können von 35 bis 40 Stunden wählen. Wer mehr arbeite, erhalte auch mehr Geld. "Das ist für den Umgang mit der Fachkräfteknappheit besser als eine zwangsweise Senkung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden für alle", sagte Fuest.

"DAS IST DIE ZUKUNFT"

Ähnlich schätzt das der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber ein. "Der richtige Weg: Beschäftigte können weniger arbeiten, ohne dass die berufliche Entwicklung leidet", sagte der Leiter des Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen" am Institut für Arbeitsmarktforschung (IAB). Sie könnten aber auch mehr arbeiten, je nach eigenem Wunsch in der aktuellen Lebensphase. Die individuellen Modelle würden im Betrieb unter einen Hut gebracht. "Selbstbestimmung bei Länge und Planung der Arbeitszeit, und gemeinschaftlich abstimmen – das ist die Zukunft", betonte Weber. Er halte das Ergebnis für einen guten Kompromiss.

Die Deutsche Bahn ist der Lokführergewerkschaft GDL bei der Tarifeinigung im Kernstreitpunkt Arbeitszeit entgegenkommen. Es gebe ein Wahlmodell zur Wochenarbeitszeit für das Schichtpersonal, teilte der Staatskonzern mit. "Die Auseinandersetzung war hart, aber wir konnten uns nun auf einen intelligenten Kompromiss einigen", sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler. "Kernelement ist ein innovatives Optionsmodell, mit dem Mitarbeitende im Schichtdienst künftig selbst über ihre Wochenarbeitszeit entscheiden." Der Korridor gehe bis 2029 von 35 bis 40 Stunden.

