Kritiker: Doppelt so viele Fahrgäste bei der Bahn eine Illusion

BERLIN (dpa-AFX) - Mehr Fahrgäste, mehr Klimaschutz: Die Deutsche Bahn wird die an sie gesetzten Erwartungen aus Sicht von Kritikern mit der bisherigen Strategie nicht erreichen. Diese soll bis 2030 im Fernverkehr zu 260 Millionen Fahrgästen führen und damit zu doppelt so vielen wie 2015. "Wir halten das für absolut illusorisch", sagte Winfried Wolf, Co-Autor eines "Alternativen Geschäftsberichts", der am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 gab es jeweils nur rund 81 Millionen Fahrgastfahrten in ICE und Intercitys, dieses Jahr rechnet die Bahn wieder mit deutlich mehr als 100 Millionen.

Die Initiative "Bürgerbahn statt Börsenbahn" kritisiert in dem Bericht auch, dass zu wenig Güter auf der Schiene transportiert werden. Es gebe heute deutlich weniger Gleise, Weichen, Kreuzungen und Infrastrukturanschlüsse als noch vor Jahrzehnten. Gleichzeitig habe die Bahn 2021 erstmals mehr Umsatz im Ausland erwirtschaftet als in Deutschland. Der Konzern will seine Bilanz an diesem Donnerstag vorstellen. Am Mittwoch beriet der Aufsichtsrat darüber.

Der "Alternative Geschäftsbericht" fordert eine stärkere Konzentration auf die Eisenbahn in Deutschland, weniger Großprojekte und Tunnelbauten, dafür mehr kleine und preiswerkte Vorhaben. Notwendig seien umfangreiche Investitionen, vor allem in den Bau von Überholgleisen, Überwerfungsbauwerken und Elektrifizierung, besonders der grenzüberschreitenden Bahnlinien. Wolf kritisierte eine "klimafeindliche Betonpolitik" für den angestrebten Deutschlandtakt. Mit örtlichen Bürgerinitiativen lehnen die Autoren Bahnhofsprojekte wie Stuttgart 21 und den neuen Fernbahnhof Altona in Hamburg ab./bf/DP/jha