Gateway Aktie
WKN DE: 888851 / ISIN: US3676261080
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23.03.2026 17:32:00
Kritische Sicherheitslücke in Citrix Gateway und Netscaler ADC
Der Hersteller warnt vor einem Speicherleck und möglicherweise vertauschten Nutzersitzungen in den Sicherheits-Appliances. Admins sollten updaten. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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