Gitla a Aktie
WKN DE: A3C5G2 / ISIN: US37637K1088
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18.08.2026 10:29:00
Kritische Sicherheitslücke in GitLab: Angreifer können Projekte löschen
GitLab-Umgebungen sind über zwei nun geschlossene Schwachstellen attackierbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Gitlab Inc Registered Shs -A-
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01.06.26
|Ausblick: Gitlab A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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02.03.26
|Ausblick: Gitlab A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Gitlab Inc Registered Shs -A-
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