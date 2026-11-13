Krka dd: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Krka dd hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,43 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,52 EUR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Krka dd in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 540,7 Millionen EUR im Vergleich zu 485,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at