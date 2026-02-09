Krn Heat Exchanger and Refrigeration mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Krn Heat Exchanger and Refrigeration hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 3,65 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Krn Heat Exchanger and Refrigeration 2,12 INR je Aktie eingenommen.

Krn Heat Exchanger and Refrigeration hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,53 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 3,20 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,60 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at