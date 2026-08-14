Krn Heat Exchanger and Refrigeration veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Krn Heat Exchanger and Refrigeration hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,20 INR, nach 2,00 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,52 Milliarden INR – ein Plus von 118,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Krn Heat Exchanger and Refrigeration 1,15 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 4,80 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 2,65 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at